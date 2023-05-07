Под Орлом застрахуют опасные объекты

В Ливенском районе начали готовиться к предстоящей зиме.

Власти Ливенского района Орловской области начали подготовку жилищно-коммунального комплекса Ливенского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Местная администрация уже издала соответствующее постановление. Главам администраций сельских поселений рекомендовано утвердить составы и положения о межведомственных комиссиях по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона. Причем им поручено установить приоритетное финансирование расходов по подготовке к зиме предприятий ЖКХ и объектов социальной сферы, а также принять меры, обеспечивающие полный расчет за потребленные энергоресурсы и погашение образовавшейся задолженности.

Кроме того, власти предписали продолжить создание финансовых и материальных резервов для оперативного исправления неисправностей в предстоящий отопительный сезон. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций при подготовке к предстоящему отопительному сезону рекомендовано особое внимание уделить ремонту, замене отдельных участков трубопроводов теплоснабжения и их изоляции, необходимому ремонту теплоснабжающего оборудования котельных и ЦТП, текущему ремонту зданий котельных.

Особе внимание они должны уделить и мерам по обеспечению промышленной и энергетической безопасности: оформлению актов испытания тепловых сетей, проверке сопротивления контуров заземления, состоянию дымоходов и венканалов, установке и поверке сигнализаторов загазованности, страхованию и регистрации опасных производственных объектов, оформлению лицензий на право их эксплуатации, оснащению объектов резервными источниками электроснабжения, проведению технического освидетельствования сетей газопотребления, отслуживших нормативный срок, и т.д.

По данным администрации Ливенского района, предыдущий отопительный сезон 2022–2023 годов в целом прошел в штатном режиме, без срывов и аварий. С мая по октябрь 2022 года во всех сельских поселениях были подготовлены к работе в осенне-зимний период 108 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в том числе пять квартальных, 8,37 км тепловых сетей, водопроводные и канализационные сети. Были сформированы запасы материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса района. Значительный объем работ был проведен по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда. В многоквартирных жилых домах выполнен необходимый объем ремонтно-профилактических работ, заверили местные власти.

ИА «Орелград»