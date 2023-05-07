Прокуратура добилась запрета на торговлю электроудочками

Решение по иску надзорного ведомства вынес суд в Орловской области.

В Орловской области Глазуновский районный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования местной прокуратуры. Подробности сообщила пресс-служба суда. Прокурор Глазуновского района выступила в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Она обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, найденной в ходе мониторинга в Сети, запрещенной к распространению на территории нашей страны.

Речь идет о сайте, информация на котором не вписалась в нормы действующего законодательства. На спорном интернет-ресурсе прокуратура района нашла материалы, противоречащие действующему законодательству об охране окружающей среды, а именно: на сайте осуществлялась продажа электроудочек. Последние не только являются запрещенным орудием лова, но и признаны способом массового истребления рыбы и водных животных. В иске прокуратура напомнила о том, что вылов рыбы с применением электроудочек строго запрещен законодательством РФ.

«Применение электроудочек на водоемах образует состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ, — следует из информации пресс-службы Глазуновского районного суда. — Распространение в сети «Интернет» сведений о реализации орудий лова, использование которых запрещено законом под угрозой уголовного наказания, является недопустимым».

Суд также согласился с мнением прокуратуры о том, что нахождение в открытом доступе информации о возможности приобретения запрещенного орудия лова водных биологических ресурсов нарушает права Российской Федерации как собственника водных биоресурсов и неопределенного круга лиц. В связи с этим судом было принято решение о внесении указанного сайта в запретный список. Доступ к нему будет технически заблокирован на территории нашей страны.

ИА «Орелград»