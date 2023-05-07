Суд выяснил, кто и как в Орле до смерти избил посетителя пивбара

Вступил в силу обвинительный приговор Железнодорожного районного суда.

В Орле поставлена точка в разбирательстве по уголовному делу, возбужденному в отношении местного ранее несудимого жителя. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что в июне 2022 года ночью он стал участником драки в одном из пивбаров областной столицы. Из нее он вышел победителем, за что впоследствии был надолго лишен свободы. Инцидент произошел около двух часов ночи.

Подсудимый в тот момент уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, в суде он от дачи показаний отказался, но были заслушаны его показания с предварительного следствия. Согласно им, подсудимый еще с вечера распивал спиртные напитки. Около полуночи он вместе с друзьями приехал в пивной бар, где к нему, с его слов, обратился ранее незнакомый гражданин со словами «Подойди сюда». Посчитав данное обращение резким, грубым и агрессивным, подсудимый вышел из бара и, находясь около входа в него, в разговоре с незнакомцем сначала толкнул его двумя руками в область груди, а затем нанес ему кулаками не менее восьми ударов по лицу и коленом два удара в область поясницы.

Потерпевший упал, после чего подсудимый еще несколько раз ударил его и вернулся в бар. Спустя пару минут конфликт получил продолжение. Подсудимый увидел, что избитый им гражданин поднялся по лестнице к входу в помещение пивного бара. Эти действия он расценил «как свое преследование», поэтому вновь вышел из бара и снова начал жестоко избивать несчастного.

Допрошенные на разных стадиях свидетели давали показания, но в результате вина подсудимого была доказана. Суд также установил, что именно травмы, полученные в ходе избиения, стали причиной смерти потерпевшего. Его успели доставить в больницу, но медики не сумели спасти ему жизнь. Подсудимый получил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»