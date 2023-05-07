В биозаказнике запретили промышленный сбор ягод и грибов

Губернатор Орловской области внес изменения в правила использования особо охраняемой территории.



Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства региона «Об утверждении территорий государственных природных биологических заказников», изданное еще в 2010 году. Поправки касаются заказника «Малоархангельский». В частности, актуализирована его площадь, которая теперь составляет 13,673 тысячи га. Также утверждены новые границы. В новой редакции губернатор утвердил и требования к использованию этой особо охраняемой территории.

В частности, на ней постоянно или временно запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Исключение сделано только для традиционных видов хозяйственной деятельности местного населения, проживающего на территории заказника. В остальном в запретный список попали промысловая, спортивная и любительская охота, а также добыча животных, не отнесенных к объектам охоты, и другие виды пользования животным миром.

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок и рубок, связанных с тушением лесных пожаров. В список попали также заготовка живицы, проведение взрывных работ, геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд), сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов.

Нельзя на территории заказника выжигать растительность, хранить и применять ядохимикаты, химические реагенты и другие опасные для объектов животного мира и среды их обитания материалы, сырье и отходы производства. Запрещено засорение территории заказника бытовыми отходами, проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов). Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника, теперь являются: растениеводство, пчеловодство, питомники, сенокошение, природно-познавательный туризм, недропользование и охрана природных территорий.

ИА «Орелград»