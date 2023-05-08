Больница Семашко задолжала почти миллион рублей за лекарства

Поставщик был вынужден обратиться в суд с требованием погашения долга.

В Орле региональный арбитражный суд рассмотрел спор между белгородской компанией «Фармкомплект» и местной больницей скорой медицинской помощи имени Семашко. В качестве истца выступила фармацевтическая компания, которая просила суд обязать больницу погасить накопившуюся задолженность, а также выплатить пени с условием их дальнейшего начисления по день фактической оплаты долга. Истец в судебное заседание не явился. Представитель ответчика признал исковые требования.

Как следует из материалов дела, между БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» (заказчик) и ЗАО «Фармкомплект» (поставщик) по результатам открытых аукционов, проведенных в электронном виде, были заключены контракты на поставку лекарственных средств. Ими было предусмотрено, что поставщик обязан полностью поставить, а заказчик принять и оплатить лекарственные средства в количестве и в соответствии с наименованиями, указанными в спецификации.

Оплата по контрактам была предусмотрена в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара. Цена контрактов варьировалась от 171 тысячи до 4,2 миллиона рублей. Факты поставки лекарств в больницу в суде были подтверждены товарными накладными, подписанными обеими сторонами и имеющими оттиски печатей обеих сторон. Также установлено, что товар был принят ответчиком без замечаний, претензий по качеству или количеству товара от медиков в адрес поставщика не поступало.

Однако на день вынесения судебного решения задолженность больницы перед фармкомпанией по оплате поставленного товара составила 864,39 тысячи рублей. Отметим, что претензии, направленные еще до суда истцом в адрес ответчика, были оставлены больницей без удовлетворения. Собственно говоря, это и послужило основанием для обращения «Фармкомплекта» в суд с иском. Оценив представленные доказательства, суд счел, что требования истца подлежат удовлетворению. Он постановил взыскать с больницы имени Семашко задолженность за поставленный товар в размере 864,39 тысячи рублей, а также пени в сумме 18 471 рубль. При этом суд постановил производить дальнейшее начисление пени и по день фактической оплаты задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России за каждый день просрочки. То есть, чем дольше больница будет тянуть с исполнением решения суда, тем больше будет ее задолженность.

ИА «Орелград»