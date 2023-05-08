Орловщина закрепила себя за районом ЛНР

Подписано официальное соглашение.

Сегодня в администрации Орловской области документ заверили своими подписями губернатор Андрей Клычков и исполняющая обязанности главы администрации Троицкого района Луганской Народной Республики Лариса Резникова, а также другие официальные лица. Ранее Клычков лично побывал на территории этого «подшефного» муниципального образования.

Соглашение подразумевает широкое сотрудничество и взаимоподдержку в разных сферах. Как сообщает пресс-служба губернатора, конкретные муниципальные образования нашего региона также закрепят за населёнными пунктами Троицкого района ЛНР.

Андрей Клычков отметил: «Для Донбасса Орловщина – это не просто территория. Наши земли связывают большие исторические и культурные традиции. Много славных орловских имён связали свою жизнь с Донбассом — Алексей Стаханов, Никита Изотов, Сергей Тюленин».

ИА «Орёлград»