Орловщина закрепила себя за районом ЛНР

8.5.2023 | 14:36 Новости, Общество

Подписано официальное соглашение.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня в администрации Орловской области документ заверили своими подписями губернатор Андрей Клычков и исполняющая обязанности главы администрации Троицкого района Луганской Народной Республики Лариса Резникова, а также другие официальные лица. Ранее Клычков лично побывал на территории этого «подшефного» муниципального образования.

Соглашение подразумевает широкое сотрудничество и взаимоподдержку в разных сферах. Как сообщает пресс-служба губернатора, конкретные муниципальные образования нашего региона также закрепят за населёнными пунктами Троицкого района ЛНР.

Андрей Клычков отметил: «Для Донбасса Орловщина – это не просто территория. Наши земли связывают большие исторические и культурные традиции. Много славных орловских имён связали свою жизнь с Донбассом — Алексей Стаханов, Никита Изотов, Сергей Тюленин».

ИА «Орёлград»

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