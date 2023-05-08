Под Орлом иномарка съехала в кювет

8.5.2023 | 15:26 Новости, Происшествия

Госпитализированы водитель и пассажир.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

По предварительным данным, всё случилось накануне в 14 часов 9 минут на автодороге «Орёл – Брянск – Смоленск», на 13-м километре (в Урицком районе). 32-летняя женщина на «Фольксваген Поло» попыталась совершить обгон, не справилась с управлением, съехала в левый кювет и опрокинулась.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, телесные повреждения получила не только она сама, но и её пассажир, 33-хлетний мужчина. Обоих пострадавших госпитализировали в областную больницу.

Также накануне рядом с Орлом случилась авария, в которой пострадали двое детей.

ИА «Орёлград»

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