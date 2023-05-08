Под Орлом семья погорельцев отсудила временное жилье

Иск о праве собственности на временную квартиру рассмотрел районный суд.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, рассмотрено гражданское дело о признании права собственности на квартиру в силу приобретательной давности. Иск был подан местной жительницей к администрации поселка Верховье. В обоснование исковых требований она указала, что с 2008 года проживает в квартире, которая была предоставлена ей и ее семье в качестве временного жилья после произошедшего в их доме пожара. Просила признать за ней право собственности на квартиру в силу приобретательной давности.

«Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований в связи с тем, что истец, не являющаяся юридически собственником спорной квартиры, добросовестно, открыто и непрерывно владеет как своим собственным названным недвижимым имуществом в течение более 15 лет, несет бремя его содержания, — поясни в пресс-службе районного суда. – В связи с чем она имеет право претендовать на приобретение в собственность названной квартиры в порядке приобретательной давности. Решение в законную силу не вступило».

Напомним, ранее Новодеревеньковский районный суд Орловской области удовлетворил исковые требования местной жительницы о снятии с регистрационного учета родственника, а именно сына. Речь идет о квартире, в которой семья проживает по договору социального найма. Сын с 2007 по 2012 год отбывал срок в местах лишения свободы, после освобождения по месту регистрации не проживал, а жил в Орле. Участия в содержании и благоустройстве дома он не принимает, коммунальные платежи не оплачивает, личных вещей его в доме нет, зато в Орле он владеет однокомнатной квартирой.

Несмотря на просьбы родителей, сын отказывается менять адрес своей прописки. Кстати, в судебное заседание он не явился, но подал заявление, в котором указал, что исковые требования не признает. Однако суд в данном споре стал на сторону матери и удовлетворил ее исковые требования. После вступления в силу решения суда сын будет снят с регистрационного учета в квартире, к которой уже много лет, по большом счету, не имеет никакого отношения.

ИА «Орелград»