Суд объяснил, почему дело на похитителей проводов ЛЭП закрыли

Покровский районный суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Покровский районный суд Орловской области вынес постановление о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Органы предварительного расследования обвиняли их в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подробности сообщили в пресс-службе районного суда. Было установлено, что правонарушение двое приятелей совершили в январе 2023 года.

Они вдвоем прибыли на автомобиле с одноосным прицепом на территорию заброшенной фермы, которая в настоящий момент не работает. Там они «совершили хищение лома металла, представленного в виде алюминиевого провода ЛЭП состоящего из пяти жил длиной 150 метров, металлического бандажа в количестве шести штук, принадлежащих потерпевшему». Соответственно, потерпевшим было признано агропредприятие, на балансе которого значится заброшенная ферма.

Следствие и суд подсчитали, что в результате преступных действий обвиняемых потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 3577 рублей 57 копеек. Как уточнили в пресс-службе суда, уже в ходе рассмотрения обстоятельств потерпевший заявил ходатайство о прекращении дела в отношении обвиняемых в связи с примирением сторон. Он рассказал, что причиненный ему ущерб возмещен обвиняемыми в полном объеме, вред от преступления заглажен полностью. Претензий материального и морального характера к ним у потерпевшего не имеется.

При вынесении решения суд учел то, что обвиняемые вину в совершенном преступлении признали полностью, в содеянном раскаялись. Ранее они не были судимы, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, по месту работы и учебы – положительно. Жалоб от населения на них не поступало. Поэтому суд счел возможным прекращение уголовного дела в отношении обвиняемых в связи с их примирением с потерпевшим — в рамках статьи 76 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Впрочем, данный судебный акт еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»