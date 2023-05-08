Суд под Орлом разобрался с интимными сайтами

Содержание страниц нескольких интернет-ресурсов было признано запрещенным.



Как сообщает пресс-служба суда Колпнянского района Орловской области, местный прокурор подал административные исковые заявления в интересах неопределенного круга лиц. Он просил о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации. В обоснование исков представитель надзорного ведомства указал, что ранее прокуратурой района был проведен мониторинг интернет-ресурсов. В результате было установлено, что физические и юридические лица имеют свободный доступ к информации, размещенной на выявленных сайтах, которая представляют реальную угрозу для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Как следует из решения суда, на спорных сайтах была размещена информация об оказании платных интимных услуг и соответствующие фотоизображения. Вход на сайты является свободным, предварительной регистрации не требуется, ознакомиться с содержанием интернет-страниц может любой пользователь Сети, в том числе несовершеннолетний, а сама информация распространяется бесплатно. Сайт содержит сведения о лицах, оказывающих услуги сексуального характера, перечень услуг, прейскурант цен. При этом установить личности и места жительства лиц, осуществляющих распространение вышеуказанных материалов, не удалось.

«Занятие проституцией, вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией в РФ преследуется по закону, — напомнила в своих исках прокуратура. — Распространение для неопределенного круга лиц информации с предложениями приобрести за денежное вознаграждение сексуальные услуги недопустимо, поскольку законом запрещено распространение среди детей информации, способной вызвать у детей желание заниматься проституцией. Названные информационные материалы представляют реальную угрозу для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних».

Предоставление свободного доступа к сайтам, на которых предоставлена информация об интимных услугах, противоречит целям и задачам действующего законодательства, способствует совершению преступлений и тем самым нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц.

«Судом были приняты решения об удовлетворении административных исковых заявлений прокурора Колпнянского района интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации, — сообщает пресс-служба райсуда. — Решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сведений о доменном имени и (или) указателях страниц сайтов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».

ИА «Орелград»