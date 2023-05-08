В МГУ изучили уникальное ЧП под Орлом

8.5.2023 | 13:24 Новости, Происшествия

Шаровая молния прошла сквозь оконное стекло.

Фото: www.uezdny-gorod.ru

После этого в нём появилось аккуратное круглое отверстие.

О любопытном происшествии рассказал «Уездный город Ливны». Жительница города услышала глухой звук с балкона около шести часов вечера. После этого она подошла к окну и увидела таинственное отверстие.

Уникальный инцидент «по горячим следам» изучили сразу в трёх вузах – МГУ имени Ломоносова, Институте энергетических проблем химической физики имени Тальрозе и Балтийском государственном университете имени Канта. Учёные работали, в том числе, непосредственно с «прожжённым» стеклом. В научной статье под названием «Анализ случая прохождения шаровой молнии сквозь стекло без его разрушения» специалисты сделали детальный анализ ЧП.

Вот как они объяснили произошедшее: «Благодаря излучению шаровой молнии происходит нагрев участка стекла до температуры кипения. Шаровая молния, благодаря действию электрического поля, которое «протаскивало» её элементы сквозь стекло, оторвётся от окна. Образовавшееся отверстие затянется из-за разности давлений снаружи отверстия (давление жидкости) и внутри отверстия (давление газа). Процессу затягивания отверстия может помешать увеличение вязкости стекла при его остывании».

ИА «Орёлград»

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