В Орле ищут желающих повысить производительность труда

Предприятия могут сэкономить миллионы.

Национальный проект с таким названием («Производительность труда») в нашем регионе реализует Департамент промышленности и торговли Орловской области. Участники программы берутся внедрить в своих организациях комплекс специальных мер (систему «Бережливое производство»), направленных на более эффективную трату ресурсов – как человеческих, так и неодушевлённых.

В этом году в проект активно привлекают не только промышленные предприятия, но и торговые, сельскохозяйственные и строительные организации.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, в 2022-м году в проекте участвовали 17 местных предприятий. Восемь из них отчитались об экономии на общую сумму 79,4 миллиона рублей.

ИА «Орёлград»