В Орле ищут желающих повысить производительность труда

8.5.2023 | 18:04 Новости, Экономика

Предприятия могут сэкономить миллионы.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Национальный проект с таким названием («Производительность труда») в нашем регионе реализует Департамент промышленности и торговли Орловской области. Участники программы берутся внедрить в своих организациях комплекс специальных мер (систему «Бережливое производство»), направленных на более эффективную трату ресурсов – как человеческих, так и неодушевлённых.

В этом году в проект активно привлекают не только промышленные предприятия, но и торговые, сельскохозяйственные и строительные организации.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, в 2022-м году в проекте участвовали 17 местных предприятий. Восемь из них отчитались об экономии на общую сумму 79,4 миллиона рублей.

ИА «Орёлград»

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Орелград. 2023 год

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