В Орле презентуют книги местных издательств

Объявлена программа ежегодного праздника «Орловская книга».

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 24 мая состоится XXV областной праздник «Орловская книга – 2023». Тема праздника ежегодно меняется. В этом году она заявлена так: «На страже закона, порядка и безопасности: правоохранительные органы в местных изданиях». Соответственно, в рамках праздника пройдет торжественная церемония награждения победителя интернет-викторины «На страже закона, порядка и безопасности», которую проводит «Бунинка».

В программу праздника также вошла выставка книг, выпущенных в 2022 году орловскими издательствами, презентация регистрационного каталога «Орловская книга – 2022» и объявление итогов самого ежегодного областного конкурса. Торжественное открытие праздника назначено на 12:00 часов, однако просмотр выставок откроется уже с 11:00 часов. В библиотеке уточнили, что вход на мероприятие будет свободным, но оно пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

«Уже двадцать пять лет проходит ежегодный областной праздник «Орловская книга», — отмечают организаторы. — Его цели – поддержка двухвековой традиции орловского книгоиздания, объединение усилий творческих организаций, издателей, библиотек и книжной торговли в продвижении до читателей лучших местных образцов современного книгопечатанья, оказание помощи библиотекам в комплектовании фондов книгами орловских издательств».

«Орловская книга», по мнению экспертов, уже давно стала особым явлением в культурной жизни орловцев. Этот праздник традиционно проводится в преддверии Дня славянской письменности и культуры. Он символизирует великую силу печатного слова в сохранении и развитии лучших духовных традиций края. Ежегодно участие в нем принимают орловские издательства, писатели, краеведы, работники библиотек, музеев, архивов, народного образования, книжной торговли, а также многочисленные книголюбы и читательская общественность.

«Ежегодно определяются тема и девиз праздника, — напомнили в «Бунинке». — В 2023 году тема праздника – «На страже закона, порядка и безопасности: правоохранительные органы в местных изданиях». Главное место на празднике принадлежит книге. В читальном зале разворачивается широкая экспозиция книжных выставок из фондов библиотеки. «Книги – лауреаты Губернаторской премии», «На страже закона, порядка и безопасности: правоохранительные органы в местных изданиях».

Особое место отводится выставке «Орловская книга-2022». Она познакомит посетителей с книгами, вышедшими в орловских издательствах в прошлом году. Все они уже учтены в ежегодном областном регистрационном каталоге, выпускаемом библиотекой имени Бунина с 1999 года. как говорят в самой библиотеке, данный каталог – это часть национального книжного репертуара, отражающая творческий потенциал орловских писателей, ученых, художников, публицистов.

«В нем учитываются все печатные и электронные издания, поступающие в Орловскую областную научную универсальную публичную библиотеку им. И.А. Бунина в соответствии с Законом «Об обязательном экземпляре документов Орловской области», — уточнили в учреждении. — Каталог также включает список авторов и издающих организаций, хронологический перечень праздников «Орловская книга», список лауреатов ежегодного областного конкурса «Орловская книга», реестр периодических изданий, зарегистрированных на территории области».

Центральным событием праздника традиционно станет подведение итогов областного конкурса местных изданий в трех номинациях: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия» («На страже закона, порядка и безопасности: правоохранительные органы в местных изданиях»).

ИА «Орелград»