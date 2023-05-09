Администрация Орла пообещала осветить «Зареченский»

Больную тему вновь подняли в соцсетях.

Обсуждение началось в комментариях к посту на официальной странице мэра Орла Юрия Парахина «Вконтакте». Один из пользователей пожаловался на плохую освещённость Бульвара Молодёжи, а также других улиц микрорайона. По его словам, единственным исключением является улица Генерала Ковалёва.

Ему ответили с официального аккаунта администрации Орла: «Мы в курсе сложившейся ситуации. На данный момент уже отправили заявку подрядчику. При достаточном финансировании работы по восстановлению освещения будут выполнены».

Проблема освещения в «Зареченском» всплывает далеко не в первый раз. Так, осенью минувшего года на заседании профильного комитета облсовета обсуждалась коллективная жалоба жителей микрорайона. Орловчане выразили недовольство, в том числе, и недостаточной освещённостью улиц. В июле того же года вечером на перекрёстке Генерала Ковалева с Бульваром Молодежи под колёса автомобиля попала 23-летняя девушка. Пострадавшая скончалась на месте ещё до приезда врачей. Одной из причин, которые спровоцировали это смертельное ДТП, многие посчитали именно отсутствие нормального освещения.

ИА «Орёлград»