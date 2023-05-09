Этой ночью под Орлом столкнулись «Фольксвагены»

Есть пострадавший.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, ДТП произошло накануне в 23 часа 10 минут на трассе «Крым» в районе 382-го километра (объездная трасса у посёлка Знаменка).

По предварительной информации, 40-летний водитель на «Фольксвагене Пассат» ехал по направлению из Москвы в Белгород. Он допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном Поло», который двигался в противоположную сторону.

Пострадал пассажир «Поло», ещё один 40-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

ИА «Орёлград»