Орловский бюджет «поднялся» на нарушениях ПДД

9.5.2023 | 13:44 Новости, Экономика

Доходы от штрафов оказались выше запланированных.

Фото: Управление МВД России по Орловской области (иллюстративное)

Это следует из официального отчёта об исполнении бюджета Орловской области за первый квартал текущего года. С января по март включительно областная казна получила от уплаты штрафов за нарушения ПДД 78,9 миллиона рублей.

При этом планируется, что за весь 2023-й год доход региона от этого своеобразного источника составит 260,4 миллиона. Таким образом, «средний» показатель за квартал оказался превышен на 13,8 миллиона.

Отметим, что уплата штрафов за нарушения ПДД не является одним из главных источников финансирования областного бюджета, но ежегодно обеспечивает ему около одного процента объёма.

ИА «Орёлград»

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