Орловский краеведческий музей купил автофургон за 3,6 млн рублей

Автомобиль приобретается в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва».

Победителем электронного аукциона стало ООО «СПЕЦТЕХМАШ» из Нижнего Новгорода. (Компания учреждена за два месяца до объявления отбора поставщика). Договор с поставщиком подписан 2 мая.

Орловский краеведческий музей должен получить Газель Next A32R22. Цельнометаллический промтоварный фургон с механической коробкой передач. В машине семь мест, включая водителя, так как кроме различных грузов, необходимо перевозить работников учреждения, указано в документации на сайте «Госзакупки». Цена контракта составляет 3 657 000 рублей. Срок исполнения – 30 июня 2023 года.

Автомобиль приобретается в рамках мероприятий по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва». Предусмотрено соответствующее брендирование.

Срок гарантии на автофургон — не менее 36 месяцев или 200 000 км пробега.

ИА «Орелград»