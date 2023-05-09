Орловский краеведческий музей купил автофургон за 3,6 млн рублей

9.5.2023 | 11:09 Новости, Общество

Автомобиль приобретается в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва».

Фото группы «Орловский краеведческий музей»

Победителем электронного аукциона стало ООО «СПЕЦТЕХМАШ» из Нижнего Новгорода. (Компания учреждена за два месяца до объявления отбора поставщика). Договор с поставщиком подписан 2 мая.

Орловский краеведческий музей должен получить Газель Next A32R22.  Цельнометаллический промтоварный фургон с механической коробкой передач. В машине семь мест, включая водителя, так как кроме различных грузов, необходимо перевозить работников учреждения, указано в документации на сайте «Госзакупки». Цена контракта составляет 3 657 000 рублей. Срок исполнения – 30 июня 2023 года.

Автомобиль приобретается в рамках мероприятий по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва». Предусмотрено соответствующее брендирование.

Срок гарантии на автофургон — не менее 36 месяцев или 200 000 км пробега.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования