Территорию у больницы Боткина ждет масштабный ремонт

Контракт на 12,1 млн рублей получил предприниматель из Орловской области.

На электронный аукцион была подана лишь одна заявка. Контракт на капитальный ремонт внутренней территории БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» получил предприниматель Амеликов Н.В.

Площадь внутренней территории учреждения – 8611,42 квадратных метра. Подрядчик должен демонтировать существующее покрытие тротуаров, проездов, бордюры, выкорчевать пни. Подготовить основание для дорог, дорожек, площадок и положить новый асфальт. Всё должно проходить без вывода учреждения из эксплуатации.

Срок выполнения работ — с 15 мая по 31 мая, указано в опубликованном на «Госзакупках» контракте. Срок гарантии — не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке.

ИА «Орелград»