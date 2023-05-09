Территорию у больницы Боткина ждет масштабный ремонт

9.5.2023 | 11:08 Новости, Строительство

Контракт на 12,1 млн рублей получил предприниматель из Орловской области.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

На электронный аукцион была подана лишь одна заявка. Контракт на капитальный ремонт внутренней территории БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» получил предприниматель Амеликов Н.В.

Площадь внутренней территории учреждения – 8611,42 квадратных метра. Подрядчик должен демонтировать существующее покрытие тротуаров, проездов, бордюры, выкорчевать пни.  Подготовить основание для дорог, дорожек, площадок и положить новый асфальт. Всё должно проходить без вывода учреждения из эксплуатации.

Срок выполнения работ — с 15 мая по 31 мая, указано в опубликованном на «Госзакупках» контракте. Срок гарантии — не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования