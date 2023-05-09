В Орле завершилась работа над новым патриотическим граффити

В День Победы оно украсило Первую Посадскую.

Это два больших и красочных настенных рисунка, объединённых одной темой – образом Марины Павловны Чечневой, знаменитой лётчицы времён Великой Отечественной войны. Граффити располагаются друг напротив друга на домах, расположенных на Первой Посадской у перекрёстка с Карачевской улицей.

На одной из стен изображён портрет Марины Чечневой, на противоположной стороне – батальная сцена с участием бомбардировщиков-«кукурузников».

Чечнева – наша землячка. Она родилась в Малоархангельском районе в 1922-м году. В годы войны орловчанка командовала знаменитой эскадрильей 46-го Таманского гвардейского ночного легкобомбардировочного полка, состоявшей только из женщин. Это подразделение славилось дерзкими и внезапными налётами и получило неофициальное название «ночные ведьмы». Марина Чечнева была отмечена многими высшими боевыми наградами, а также званием Героя СССР.

Не случайно и то, что на одном из граффити изображён именно «кукурузник» (биплан У-2). Нередко «Ночные ведьмы» использовали в своих операциях именно эти лёгкие самолёты, предназначенные для сельскохозяйственных нужд, прикрепляя к ним боеприпасы. По сравнению с настоящими бомбардировщиками «кукурузники» летали низко и практически бесшумно. В случае ночных налётов на вражеские позиции это являлось несомненным достоинством.

Оба граффити на Первой Посадской – это подарок нашему городу на День Победы от ПАО «Орёлстрой», входящего в Группу компаний «ОДСК».

ИА «Орёлград»