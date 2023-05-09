В Орловской области облагообразят девять мостов

Работы оплатит Дорожный фонд.

Такой объём запланирован в рамках расходования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области, одобренных региональным правительством. По ряду объектов предусмотрены фактические работы, по некоторым – только изготовление проектов и прохождение экспертизы.

Часть мостов ожидает реконструкция, часть – капитальный, часть – обычный ремонт. Так, реконструировать предполагается мост через Оку на территории Орловского муниципального округа (на трассе «М-2 Крым – Клеймёново – Башкатово»).

Кроме того, будет разработана проектная документация на реконструкцию ещё трёх объектов. Это два моста в Ливенском районе, через реки Сосна (дорога «Вахново – Важжова») и Кшень (дорога «Ливны – Навесное»), а также мост через Зушу в Корсаковском районе («Корсаково – Войново – Жилино»).

Все эти работы обойдутся в 14,5 миллионов рублей.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сделают капремонт двух мостов – в Болховском и Свердловском районах. Соответственно, приведут в порядок переправы через реки Цкань (трасса «Болхов – Орёл-Витебск») и Рыбница (трасса «Змиёвка – Никольское»).

По этому же нацпроекту обычный ремонт ожидает ещё три моста – в Должанском, Корсаковском и Сосковском районах. Соответственно, станет легче пересекать реки Тим (трасса «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое»), Филенка («Корсаково – Войново – Жилино») и Крома («Сосково-Мураевка – Новогнездилово-Толмачёво»).

Этот комплекс работ будет стоить Дорожному фонду 178,8 миллиона.

ИА «Орёлград»