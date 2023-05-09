В Орловской области осветят 34 км дорог

На это потратят примерно 91,8 миллионов рублей.
Соответствующий объём работ и затрат утверждён региональным правительством (в рамках распределения распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда на текущий год).
Все работы будут проделаны вне рамок федеральных программ и национальных проектов. Работы по устройству новых линий искусственного освещения запланированы
- в Орловском муниципальном округе (на трассах «Северный подъезд – Лунёво – Моховое», «Грачёвка – Лесная – Большая Куликовка», «Орёл-Тамбов — Малая Куликовка – Зяблое»),
- на трассе «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские дворы» (в Орловском муниципальном округе и Урицком районе),
- на трассе «Нарышкино – Сосково» (в Урицком и Сосковском районах),
- в Свердловском районе («Змиёвка – Никольское» и «Змиёвка-Глазуновка – Куракинский – Егорьевка»),
- в Шаблыкинском районе («Горки – Шаблыкино»).
Суммарные расходы составят 63,5 миллиона рублей.
Также на двух трассах освещение сделают не отдельно, а как часть капитального ремонта дорог (но тоже вне федеральных инициатив). Это участок длиной около четырёх километров в Колпнянском районе (трасса «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны — Долгое») и участок длиной 3,5 километра в посёлке Хотынец («Болхов – Орёл-Витебск»). Вместе с тратами на обустройство пешеходных дорожек эти работы обойдутся в 28,3 миллиона.
Кроме того, планируется создать проектную документацию по обустройству электрического освещения на подъездах к некоторым железнодорожным переездам, на что дополнительно потратят около 5 миллионов рублей.
ИА «Орёлград»