В Орловской области осветят 34 км дорог

9.5.2023 | 16:43 ЖКХ, Новости

На это потратят примерно 91,8 миллионов рублей.

Фото Администрации города Мценска (иллюстративное)

Соответствующий объём работ и затрат утверждён региональным правительством (в рамках распределения распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда на текущий год).

Все работы будут проделаны вне рамок федеральных программ и национальных проектов. Работы по устройству новых линий искусственного освещения запланированы

  • в Орловском муниципальном округе (на трассах «Северный подъезд – Лунёво – Моховое», «Грачёвка – Лесная – Большая Куликовка», «Орёл-Тамбов — Малая Куликовка – Зяблое»),
  • на трассе «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские дворы» (в Орловском муниципальном округе и Урицком районе),
  • на трассе «Нарышкино – Сосково» (в Урицком и Сосковском районах),
  • в Свердловском районе («Змиёвка – Никольское» и «Змиёвка-Глазуновка – Куракинский – Егорьевка»),
  • в Шаблыкинском районе («Горки – Шаблыкино»).

Суммарные расходы составят 63,5 миллиона рублей.

Также на двух трассах освещение сделают не отдельно, а как часть капитального ремонта дорог (но тоже вне федеральных инициатив). Это участок длиной около четырёх километров в Колпнянском районе (трасса «Глазуновка – Малоархангельск – Колпны — Долгое») и участок длиной 3,5 километра в посёлке Хотынец («Болхов – Орёл-Витебск»). Вместе с тратами на обустройство пешеходных дорожек эти работы обойдутся в 28,3 миллиона.

Кроме того, планируется создать проектную документацию по обустройству электрического освещения на подъездах к некоторым железнодорожным переездам, на что дополнительно потратят около 5 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования