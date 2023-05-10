«Беспечному ездоку» из-под Орла заменили срок с условного на реальный

10.5.2023 | 16:58 Закон и порядок, Новости, Происшествия

В результате его действий пострадал человек.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

ДТП произошло в Покровском районе в октябре минувшего года. Водитель позволил себе сесть за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Итогом стала авария, в которой пострадал другой человек. Суд оценил вред, нанесённый его здоровью, как тяжкий.

В марте этого года районный суд признал автомобилиста виновным по соответствующей статье УК (264, часть 2) и приговорил к трём годам лишения свободы – но условно. Также его лишили возможности управлять транспортом (на два с половиной года).

Однако прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его в Орловском областном суде. Там согласились с доводами и заменили условное наказание на реальное. Свой срок осуждённый будет отбывать в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»

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