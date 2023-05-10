Орловский губернатор потребовал обуздать цены на лук

По некоторым данным, повышение цен составило 42%.

Тема обсуждалась на сегодняшнем аппаратом совещании областного правительства. Ранее в адрес Андрея Клычкова в социальных сетях поступили многочисленные обращения орловчан. Жители области жаловались на резкое повышение стоимости репчатого лука. Как сообщают «Орловские новости», речь шла о росте цен до 42%.

Губернатор потребовал ответа от главы областного департамента промышленности и торговли Анатолия Новикова. Тот признал факт роста цен, объяснив это запретами на экспорт данного продукта, введёнными в Казахстане и Узбекистане. В свою очередь, вероятной причиной запретов стала гибель значительного количества лука от холодов уже на складах.

Также чиновник заявил, что ситуация с ценами на лук в Орловской области должна нормализоваться через полторы или две недели.

«Департамент, во-первых, должен заниматься контролем, и давайте мы не будем допускать, когда люди через интернет, социальные сети начинают бить тревогу» — подытожил разговор Клычков.

Также губернатор указал, что департамент промышленности и торговли должен сам активно взаимодействовать с орловчанами. «Мне с луком повезло, я его в принципе не покупаю», — поделился Клычков в финале разговора.

ИА «Орёлград»