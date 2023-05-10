Под Орлом рецидивист получил срок за ложный донос

Мужчина из личной неприязни оговорил своего знакомого.

Верховский районный суд Орловской области вынес решение по уголовному делу о ложном доносе. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, который ранее был неоднократно судим. Мужчина сравнительно недавно освободился из колонии, но продолжал отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы. В частности, ранее суд обязал его регулярно отмечаться в полиции, не менять без разрешения место жительства, не покидать свой дом по ночам.

Однако в данном случае рецидивист пытался выставить жертвой себя самого. Поздним вечером он позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что на него на улице напала некая компания, которая его жестоко избила. При этом заявитель уточнил, что хотя большинство нападавших он не знал, но голос одного из них ему показался знакомым. В своем заявлении мужчина указал имя этого человека. Как и положено в таких случаях, звонивший был предупрежден о возможной уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Однако «потерпевший» от своих слов отказываться не стал. Заявление о нападении и избиении было официально зарегистрировано. После чего по нему была проведена проверка. Сотрудники полиции выяснили, что никакого нападения на рецидивиста на улице не было. Также выяснилось, что заявитель из чувства личной неприязни оговорил своего знакомого, желая ему навредить. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что бывший заключенный нарушил условия освобождения, то есть не соблюдал возложенные на него судом ограничения свободы.

В судебном заседании «доносчик» свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 306 и частью 1 статьи 314 Уголовного кодекса Российской Федерации. Путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений мужчина был приговорен к десяти месяцам лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок три месяца и 21 день. На период отбывания наказания в виде ограничения свободы ему вновь запретили покидать свое жилище по ночам и выезжать за пределы района.

ИА «Орелград»