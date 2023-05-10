Под Орлом украли и подбросили 31 тысячу

Преступление раскрыла полиция.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, кража произошла в Болховском районе в селе Гнездилово. Потерпевший не являлся местным жителем. Он приехал в гости и оставил машину на улице на ночь.

Утром оказалось, что кто-то проник в автомобиль и похитил из лежавшей там барсетки часть наличности (31 тысячу рублей). Как выяснила полиция, злоумышленник забрался в машину через багажник. Хозяин не закрыл его, так как не работал замок.

Однако история получила неожиданное продолжение. Вскоре после того, как полиция начала расследование, кто-то подкинул ровно 31 тысячу рублей к забору дома, где гостил потерпевший. После этого полицейские провели повторный опрос и установили подозреваемую – жившую по соседству 49-летнюю женщину. Она созналась и в краже, и в попытке «замести следы», подбросив похищенное.

В данный момент орловчанка находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орёлград»