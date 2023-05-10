Под Орлом в горящей машине нашли мёртвое тело

Мужчине было 63 года.

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, 8 мая в 18:30 в чрезвычайное ведомство поступил сигнал о возгорании автомобиля «Нива». ЧП случилось в Краснозоренском районе рядом с селом Медвежье.

Очевидцы происшествия ликвидировали возгорание самостоятельно. Внутри салона находилось мёртвое тело водителя 1960-го года рождения.

На месте ЧП работали сотрудники 24-й Пожарно-спасательной части, «Скорой помощи» и Управления Следственного комитета по Орловской области. Причины смерти водителя и возгорания автомобиля пока что уточняются.

ИА «Орёлград»