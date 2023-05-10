Путеводитель по фондам архива создали в Ливнах

Справочник позволит лучше ориентироваться в многообразии документов.

Как сообщили в администрации города Ливны, на днях был дополнен справочник – «Путеводитель по фондам муниципального архива». Он размещен на официальной странице архивного отдела официального сайта местной администрации. Новое издание является дополнением к аннотированному справочнику и уже третьим обобщающим изданием, составленным в электронном виде. Необходимость составления справочника в мэрии объясняют увеличением количества документов по личному составу, поступившим на хранение, а также потребностью пользователей в информации при изучении истории, в решении социальных и правовых вопросов граждан и организаций.

«С 2016 года произошли изменения в составе и содержании архивных документов, — пояснили в администрации города. — В результате комплектования архивный отдел пополнился новыми фондами, а имеющиеся на хранении архивные фонды – новыми документами, фотодокументами. Фотодокументы, которыми комплектуется муниципальный архив, запечатлели сюжеты из культурной и общественной жизни, производственной деятельности, фотографии зданий и новостроек города за последние годы».

Справочник позволит лучше ориентироваться во всем многообразии созданного за предшествующие годы документального наследия как профессиональным историкам, краеведам и исследователям так и всем, интересующимся историей родного края, — говорят в мэрии. Большую помощь он может оказать и работникам других архивов, а также специалистам Пенсионного фонда, частным лицам и организациям в поисках необходимых документов для подтверждения социальных прав граждан.

Согласно официальным данным, источниками комплектования муниципального архива являются 27 организаций и предприятий. Они и создают документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия города. Объем архивного фонда Ливен по состоянию на 1 января 2022 года составлял 29 078 единиц хранения. Архивные документы размещены в двух приспособленных архивохранилищах: основном, площадью 85 кв.м., и дополнительном, площадью 37,2 кв.м. Степень загруженности архивохранилищ составляет 98 процентов.

«Работа по комплектованию архивного отдела постоянно осуществляется, организации продолжают ликвидироваться, что неизбежно увеличивает приток в архив документов и соответственно влечет за собой потребность в увеличении площадей архивохранилищ, — отмечали ране в мэрии. — В связи со сложившейся ситуацией в 2010 году администрацией города было выделено дополнительное помещение (введено в эксплуатацию в 2013 году), в котором сделан капитальный ремонт, установлена охранно-пожарная сигнализация, приточно-вытяжная вентиляция, проведена работа по оснащению архивохранилища технологическим оборудованием, что позволило решить проблему недостаточности площадей хранения».

Однако в связи с полной загруженностью основного архивохранилища архива, вследствие значительного в последние годы приема документов по личному составу ликвидированных организаций загруженность дополнительного хранилища за столь короткий период времени составила 98 процентов. Только за период 2011-2021 годов на архивное хранение было принято 8482 дел. В их числе поступили документы ликвидированных промышленных предприятий: «Ливныпластик», «Ливенский машзавод» и «Этанол».

ИА «Орелград»