Торги по продаже «Орел-Отеля» провалились

Орловская мэрия вновь не смогла получить миллиард за свои гостиницы.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Орла предприняли очередную попытку пустить с торгов 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Аукцион в электронной форме был назначен на 5 мая. Однако конкурсная комиссия оформила протокол, из которого следует, что торги не состоялись. Причина указана следующая: не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. В результате аукцион официально признан несостоявшимся, что, впрочем, не помешает властям, при желании, организовать новые торги.

Предыдущие попытки пустить с молотка муниципальный пакет акций Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» (100 процентов уставного капитала) ранее были предприняты в апреле и сентябре 2021 года, а также в мае и июне 2022 года. Однако они также были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Напомним, что выручка от продажи указанного имущества заложена в бюджет города Орла на текущий год в качестве источника финансирования дефицита бюджета. Начальная цена пакета акций была установлена в размере 1,008 миллиарда рублей. Она была установлена на основании отчета независимого оценщика.

В целом к продаже предлагалось 10 832 обыкновенных именных бездокументарных акции. Шаг аукциона был установлен в размере 50,427 миллиона рублей. Отметим, что уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» составляет 10,823 миллиона рублей, так как он складывается из номинальной стоимости всех акций — 1000 рублей каждая. В имущественный комплекс входят здания гостиниц «Русь» и «Орел», земельные участки под ними, и кирпичный сарай-гараж. В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе по состоянию на начало 2023 года составляла 83 человека.

ИА «Орелград»