«Троицкие хороводы» под Орлом назначили на 4 июня

Как обычно, праздник пройдёт в «Орловском полесье».

В этом году он состоится уже в 24-й раз. В 2023-м православный праздник Троицы отмечается 4 июня.

Основные события развернутся на Троицком лугу, который относится к селу Льгов Хотынецкого района. Как сообщает пресс-служба губернатора, основной акцент сделают на интерактивные формы активности, вовлекающие детей и взрослых в непосредственное участие в фольклорном празднике.

Праздничный день начнётся с богослужения в местном храме Святой живоначальной Троицы. Затем, в 11 часов, состоится официальное открытие.

В рамках «Троицких хороводов» будут работать две сценические площадки, на которых выступят около 30 творческих коллективов. Они приедут из регионов ЦФО, а также из Беларуси, ДНР и ЛНР.

Планируется и работа нескольких тематических творческих зон: «Хлебосольная губерния», «Казачьи вечёрки», подворья муниципальных образований. Кроме того, в этом году впервые будет организована отдельная площадка для семейного праздничного активного отдыха.

Традиционно на «Хороводах» будет работать обширная выставка-ярмарка народных ремёсел, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции. Всю площадку оформят арт-объектами, изготовленными из природных материалов.

В течение всего дня для посетителей праздника будут организовывать конкурсы, квесты, мастер-классы, разнообразные игры, а также совместное исполнение песен.

Возрастное ограничение: 6+.

ИА «Орёлград»