В Орле перекрыли проезд по Тамбовской и Солнцевской

10.5.2023 | 17:11 ЖКХ, Новости

Запрет снимут только 24 июля.

Изготовлено с помощью www.google.com/maps

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, причиной являются работы по прокладке канализационных сетей. Ограничения на проезд автотранспорта вступили в силу с сегодняшнего дня.

На Тамбовской перекрыт участок между перекрёстками с Солнцевской и Карачевским шоссе, на Солнцевской – между перекрёстками с Тамбовской и Прожекторной.

Пока что водителям придётся использовать альтернативные пути объезда: «Карачевское шоссе — Солнцевская — Спивака — Карачевское шоссе» или «Солнцевская — Карачевское шоссе — Латышских стрелков —Авиационная — Спивака — Солнцевская».

ИА «Орелград»

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