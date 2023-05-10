В Орле перекрыли проезд по Тамбовской и Солнцевской

Запрет снимут только 24 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, причиной являются работы по прокладке канализационных сетей. Ограничения на проезд автотранспорта вступили в силу с сегодняшнего дня.

На Тамбовской перекрыт участок между перекрёстками с Солнцевской и Карачевским шоссе, на Солнцевской – между перекрёстками с Тамбовской и Прожекторной.

Пока что водителям придётся использовать альтернативные пути объезда: «Карачевское шоссе — Солнцевская — Спивака — Карачевское шоссе» или «Солнцевская — Карачевское шоссе — Латышских стрелков —Авиационная — Спивака — Солнцевская».

ИА «Орелград»