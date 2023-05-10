В Орле прошли пикеты за установку бюста Сталина

Организаторы акции предлагают установить его в парке Победы.



В Орле не утихает дискуссия об установке в городе бюста Иосифа Сталина. Напомним, ратуют за это коммунисты. Ранее предлагались различные варианты установки бюста. Сейчас, например, обсуждается идея создания в парке Победы Аллеи полководцев, принимавших участие в планировании, подготовке и реализации стратегической операции «Кутузов» по освобождению Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщается на сайте КПРФ, в связи с этим в Орле была проведена серия одиночных пикетов по «восстановлению исторической справедливости в оценке личности Верховного Главнокомандующего и установки бюста Иосифа Сталина в парке Победы». Коммунисты напоминают, что именно Сталину принадлежала идея, в ознаменование освобождения городов Орел и Белгород, на основании Приказа №2 от 5 августа 1943 года, впервые в ходе Великой Отечественной войны в Москве дать артиллерийский салют.

«С этого исторического дня на протяжении десятилетий для всех нас город Орел – «Город Первого салюта», — говорят организаторы акции. — В том же приказе Верховный Главнокомандующий впервые присвоил особо отличившимся в боях частям и соединениям почетные наименования «Орловских» и «Белгородских». Народно-патриотические силы города всегда заявляли, что решающее значение в событиях Великой Отечественной войны сыграли ратные и трудовые подвиги советского народа, его воля и мужество, готовность к самопожертвованию ради будущего нашего Отечества. Но, эти подвиги были воплощены в конкретный результат посредством стратегии и тактики, разрабатываемых и реализуемых советскими полководцами. Об этом должны помнить и знать все граждане России и, особенно, молодое поколение».

Они также считают, что создание в парке Победы Аллеи полководцев станет важнейшим событием для еще большего сохранения исторической памяти о Великой Победе для молодого поколения. Это особенно важно в наши непростые времена.

ИА «Орелград»