В Орле работу Жукова признали удовлетворительной

Глава Орловского муниципального округа представил годовой итоговый отчет.

Депутаты Орловского окружного Совета заслушали отчет главы Орловского муниципального округа Романа Жукова о проделанной в 2022 году работе. По итогам заседания депутатский корпус постановил признать работу главы на своем посту в отчетный период времени удовлетворительной. Глава в своем отчете отметил, что минувший год для подведомственной ему территории выдался непростым, поскольку он представлял собой переходный период. Напомним, что раньше существовал Орловской район, который считался муниципальным образованием. Затем была запущена реформа, и район постепенно превращается в муниципальный округ. Подобная реформа на территории Орловской области проводится впервые. Кстати, она одна из первых и в целом по стране.

«В ходе преобразования мы ставили главной задачей — не допустить отделения власти от населения, — сказал Роман Жуков. – В связи с чем в новой структуре созданы шесть территориальных управлений, которые расположены на базе бывших администраций поселений, исполняющие отдельные функции администрации по решению вопросов местного значения. Это позволяет гражданам в привычном формате получать необходимые услуги. А также появилась возможность обращения непосредственно к главе округа в режиме одного окна».

К слову, по данным на 1 января 2023 года, численность населения Орловского муниципального округа составила 70,7 тысячи человек. Уровень фиксированной безработицы – 0,5 процента. Среднемесячная заработная плата работников местных предприятий и организаций на начало года составила 44 тысячи рублей, что на 6 процентов выше, чем было годом ранее. На развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех источников финансирования в отчетном году было направлено более 4,26 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 87 процентов к уровню 2021 года.

ИА «Орелград»