В Орле таксист и его пассажир «наделали шума»

Неоднозначный инцидент произошёл на улице 8-го марта.

На место пришлось выезжать и «Скорой помощи», и Росгвардии, и полиции.

Как сообщает «Первый областной», по версии водителя такси, он взялся довезти пассажира до его дома. Предположительно, тот находился в нетрезвом состоянии. Поездка проходила без приключений до самого конца.

«Отвёз по адресу, всё было нормально. Выходить он не стал. Начал мне угрожать, ругаться, и хотел меня задушить ремнём безопасности», — рассказал водитель. По его словам, причин для такого поведения не было – кроме вероятного нетрезвого состояния пассажира.

Как сообщили очевидцы, после конфликта пассажир лежал на асфальте в бессознательном состоянии. Поэтому врачи «Скорой», прибывшие на вызов, начали осматривать именно его. Однако мужчина, немного придя в себя, скрылся с места происшествия.

Сотрудники Росгвардии так и не смогли найти его на соседних улицах и в дворах. Тем временем таксист, тоже в качестве пострадавшего, отправился на «Скорой» в медицинское учреждение.

После этого на место прибыла полиция, опросившая очевидцев. «Смотрю, идёт борьба. Пассажир с заднего сидения пытается вылезти из машины, а таксист не даёт, держит дверь», — рассказал один из них.

Так как при пассажире было обнаружено удостоверение сотрудника МВД, об инциденте проинформировали Следственный комитет. В настоящее время расследованию дан законный ход.

ИА «Орёлград»