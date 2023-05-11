838 орловских семей взяли ипотеку по сниженной ставке

Таковы показатели за четыре года.
Соответствующая региональная программа действует в Орловской области с 2019-го. Конкретный размер льготной ставки рассчитывается индивидуально. Однако, как сообщает пресс-служба губернатора, в минувшем году её среднее значение не превысило 4%.
Разницу между льготной и обычной ставками застройщикам компенсируют из областного бюджета. В этом году на данные цели предусмотрено около 20 миллионов рублей. На данный момент в программе участвуют девять строительных компаний.
В 2023-м льготной ипотекой воспользовались уже 36 орловцев. Чтобы войти в их число, нужно обратиться в Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области до 1 декабря текущего года.
Ипотека предоставляется широкому кругу льготников, в том числе:
- тем, кто проживает в аварийных домах,
- многодетным семьям,
- молодым семьям с детьми,
- семьям с детьми, родившимися в 2018-м году и позже,
- детям-сиротам,
- ветеранам боевых действий,
- инвалидам,
- участникам госпрограммы переселения соотечественников,
- переселенцам из новых регионов РФ,
- работникам бюджетной сферы.
ИА «Орелград»