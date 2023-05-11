838 орловских семей взяли ипотеку по сниженной ставке

11.5.2023 | 17:05 Новости, Общество, Экономика

Таковы показатели за четыре года.

Фото: ИА «Орёлград»

Соответствующая региональная программа действует в Орловской области с 2019-го. Конкретный размер льготной ставки рассчитывается индивидуально. Однако, как сообщает пресс-служба губернатора, в минувшем году её среднее значение не превысило 4%.

Разницу между льготной и обычной ставками застройщикам компенсируют из областного бюджета. В этом году на данные цели предусмотрено около 20 миллионов рублей. На данный момент в программе участвуют девять строительных компаний.

В 2023-м льготной ипотекой воспользовались уже 36 орловцев. Чтобы войти в их число, нужно обратиться в Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области до 1 декабря текущего года.

Ипотека предоставляется широкому кругу льготников, в том числе:

  • тем, кто проживает в аварийных домах,
  • многодетным семьям,
  • молодым семьям с детьми,
  • семьям с детьми, родившимися в 2018-м году и позже,
  • детям-сиротам,
  • ветеранам боевых действий,
  • инвалидам,
  • участникам госпрограммы переселения соотечественников,
  • переселенцам из новых регионов РФ,
  • работникам бюджетной сферы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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