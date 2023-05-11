Клычков узаконил «лесных жителей»

11.5.2023 | 9:03 Новости, Общество

Губернатор утвердил предложения комиссии о новом статусе домов лесной зоны.

ИА «Орелград»

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил предложения комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц. Речь идет о переводе их из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, расположенных на территории Орловского муниципального округа. Распоряжение правительства региона касается двух населенных пунктов.

В первом случае речь идет о поселке Знаменка, в границы которого включается лесной участок ориентировочной площадью 17 145 квадратных метров. Он расположен в лесном квартале № 9 урочища «Правое Стрелецкое» Орловского участкового лесничества. Лес включает в себя пять земельных участков и несформированную территорию площадью 12 943 квадратных метра. В его границах расположены блокированные жилые дома, хозяйственные постройки с имеющейся инженерной инфраструктурой (газ, ЛЭП, водопровод, дорожная сеть). Права собственности граждан на объекты недвижимости на данном лесном участке возникли до 2016 года, следует из документа. При включении лесного участка в земли населенного пункта необходимо установить функциональную жилую зону и, соответственно, территориальную зону Ж1 – зону застройки индивидуальными жилыми домами. Ближайшие социальные объекты расположены в Знаменке.

Во втором случае речь идет о поселке Зеленый Шум Орловского муниципального округа, а точнее о лесном участке ориентировочной площадью 11 748 квадратных метров, расположенном в лесном квартале № 26, урочище «Дубрава Тиняковская» Володарского участкового лесничества. В его границах участка располагаются три объекта недвижимости, хозяйственные постройки с имеющейся инженерной инфраструктурой (газ, ЛЭП, водопровод и дорожная сеть). Права собственности граждан на объекты недвижимости на данном лесном участке также возникли до 2016 года. При включении лесного участка в земли населенного пункта тоже будет необходимо установить функциональную жилую зону и, соответственно, территориальную зону Ж1 – зону застройки индивидуальными жилыми домами. Ближайшие социальные объекты расположены в селе Плещеево и деревне Жилино.

ИА «Орелград»

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