Под Орлом продолжат благоустраивать парк Шеншиных

Сейчас идёт проектирование второй очереди работ.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, здесь планируется создать ландшафтный парк и большую детскую площадку, а также построить масштабный навес, который защитит посетителей от осадков. После завершения проектировочных работ заявка на вторую очередь благоустройства будет подана на конкурс малых городов и исторических поселений Министерства строительства РФ. Если она войдёт в число победителей, то проект получит федеральное финансирование.

В 2021 году одним из победителей конкурса стал проект первой очереди благоустройства парка. Благодаря этому на объекте уложили пешеходные дорожки, обеспечили освещение и видеонаблюдение, выполнили работы по озеленению. В обновлённом парке появилась зона для заключения браков, стационарная сцена, зимний каток. Также было закуплено различное оборудование, арт-объекты, скульптуры, в том числе, скульптурные изображения единорогов, которые привлекли к себе большое внимание.

Парк находится во Мценском районе в деревне Волково. Ранее эта территория принадлежала семье знаменитого русского поэта Афанасия Фета (Шеншина).

ИА «Орелград»