В ходе проверки школ всплыли нарушения на 10 миллионов

Контрольно-счетная палата Орловского муниципального округа обнародовала отчет о своей деятельности в минувшем году.

Из него следует, что всего проверками были охвачены шесть школ, детская спортивная школа, Центр детского творчества, два детсада и ППМС-центр. Общий объем проверенных средств составил 328,14 миллиона рублей. Нарушений было выявлено на 9,85 миллиона рублей, что составляет всего 3 процента от общей суммы проверенных средств.

Из этой суммы 7,14 миллиона рублей составило искажение бухгалтерской отчетности. То есть на данные нарушения пришлось почти 73 процента всех выявленных КСП недостатков при проверке образовательных учреждений. Нарушения законодательства о закупках составили 1,08 миллиона рублей. В данном случае аудиторы выявили факты искусственного дробления закупок. Подобное обычно проделывают для того, чтобы оформить сделку с единственным поставщиком. В этом случае не проводятся торги, а отсутствие конкурентной борьбы не дает возможности экономить бюджетные средства.

Неправомерные расходы бюджетных средств сотрудники КСП оценили в минувшем году в 660,3 тысячи рублей, нарушения при оплате труда – в 468,9 тысячи рублей, при учете и списании материальных ценностей – в 356,4 тысячи рублей. Неэффективное расходование бюджетных средств составило 89,1 тысячи рублей, необоснованные расходы бюджетных учреждения потянули всего на 47,7 тысячи. Объем уже устраненных финансовых нарушений составил 5,339 миллиона рублей. По итогам проведенных проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены пять человек, все они отделались замечаниями.

ИА «Орелград»