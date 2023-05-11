Под Орлом в районной больнице сменили главврача

Мценскую ЦРБ возглавила 36-летняя Яна Карзова.

Ранее, на протяжении последних четырёх лет, она руководила Должанской районной больницей. Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, Карзова «сумела качественно организовать и выстроить работу медицинского учреждения». До этого женщина работала в Ливенской ЦРБ в качестве стоматолога.

Накануне нового руководителя коллективу Мценской ЦРБ представил заместитель руководителя департамента Владимир Николаев.

«Объём работы здесь, как я вижу, внушительный», — отметила Карзова.

До последнего времени Мценской больницей руководил Владимир Швец, который вышел на пенсию в марте этого года.

ИА «Орелград»