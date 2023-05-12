Формулу доверия к чиновникам вывели в Орле

Отношение орловцев к органам власти на местах рассчитают математически.

Губернатор Андрей Клычков одним документом утвердил более двух десятков методик расчета показателей, необходимых для оценки деятельности глав городских и муниципального округов, а также муниципальных районов Орловской области. Напомним, итоговый рейтинг составляется ежегодно. По нему областная власть судит о работе властей на местах. Лучшие города и районы получают финансовые бонусы из регионального бюджета, которые можно потратить, например, на благоустройство территории.

Словом, методики оценки деятельности глав орловских городов, районов и округа официально необходимы для повышения качества муниципального управления на территории Орловской области. Одна из методик предусматривает расчет показателя «Доверие к деятельности органов местного самоуправления» за отчетный период, который считается прошедший год. Органом, ответственным за расчет данного показателя, является администрация губернатора и правительства региона.

Сам показатель определяется в процентах по следующей формуле: Di = (Di1 + Di2) / 2. Поясним, что здесь Di – это уровень доверия жителей муниципального образования к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования. Di1 – это уровень удовлетворенности населения деятельностью главы муниципального образования. Он определяется на основании данных, полученных в ходе проведения ежегодного независимого опроса жителей региона. Di2 – это уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, также определяемый на основании ежегодного независимого опроса.

Добавим, что подобные формулы предусмотрена и двумя десятками других методик, утвержденных губернатором. Так, формулы будут применяться для расчета таких показателей, как численность населения муниципального образования, уровень бедности и регистрируемой безработицы, доля граждан, охваченных общественно-патриотическими проектами, занимающихся добровольческой деятельностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Также по формуле будут рассчитываться показатели развития учреждений культуры, реализации жилищной политики, организации дорожного ремонта и многое другое.

ИА «Орелград»