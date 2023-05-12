Мощи Георгия Победоносца встречали около 2 тысяч орловчан

12.5.2023 | 10:16 Новости, Общество, СВО

Сейчас святыня находится в Михаило-Архангельском соборе.

Фото: Евгений Мартынов / Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Торжественная встреча состоялась накануне вечером на Наугорском шоссе в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО. Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца доставили в Орёл в рамках масштабного крестного хода под названием «Всероссийский молебен о Победе».

Во встрече приняли участие около двух тысяч человек. При входе в Казанский храм святыню встретил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он совершил молебен великомученику.

Мощи останутся в Орле до 13 мая. Сегодня до 23 часов и завтра с 6 до 19 часов они будут находиться в Михаило-Архангельском соборе. Затем состоятся проводы. Святыня отправится из Орла в Курск, сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Фото: Евгений Мартынов / Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

ИА «Орелград»

 

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