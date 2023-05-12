Орловчанина подозревают в особо крупном уклонении от налогов

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет по Орловской области, подозреваемый – генеральный директор ООО «Бетта». Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК (199) по части 2. Она предусматривает такие наказания, как штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как считает следствие, в период с 2018 по 2020 года бизнесмен «организовал» фиктивный документооборот своей компании с несколькими другими субъектами хозяйственной деятельности. Реально никакие товары им не поставлялись. Однако этот манёвр позволил ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.

Сейчас следствие продолжается.

Дело возбуждено на основании материалов Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области, а также материалов проверок, представленных региональным Управлением ФНС.

Из открытых источников известно, что основным видом деятельности ООО «Бетта» является подготовка строительных площадок. Также компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, отделочными работами и выполняет роль агента по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

ИА «Орелград»