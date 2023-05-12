Орловчанка попала в ДТП в день рождения

Авария случилась этой ночью.

ДТП произошло около полуночи на перекрёстке улиц Лескова и Осипенко, напротив стадиона имени Ленина.

Как сообщают «Орловские новости», здесь не смогли разминуться две легковые машины. В результате одна из них врезалась в забор автостоянки. Кроме самой постройки пострадали и несколько припаркованных машин.

Второй автомобиль тоже не вышел из переделки нетронутым. Однако сами водители не получили серьёзных травм.

«Пикантность» ДТП добавляет тот факт, что за рулём одной из машин сидела именинница. Именно на эту дату приходился очередной день рождения орловчанки.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, за последние сутки в регионе зарегистрировано 15 ДТП, все – без погибших и пострадавших.

ИА «Орелград»