Орловцы сократили расходы на фитнес-клубы

Статистики ценили ситуацию на рынке платных услуг населению.

В Орловской области в январе-марте 2023 года, по оперативным данным Орелстата, населению в целом было оказано платных услуг на сумму 11,703 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 1,9 процента больше, чем годом ранее. В структуре платных услуг населению две трети объема составляют жилищно-коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги. Специалисты Орелстата также проанализировали ситуацию в разрезе отраслей.

Из отчета следует, что по большинству видов платных услуг показатели выросли по сравнению с предыдущим годом. В то же время отмечено снижение расходов жителей региона, например, на услуги фитнес-центров и спортивных клубов. Орловцы в первом квартале 2023 года потратили на них 18,2 миллиона рублей, что примерно на 15 процентов меньше, чем годом ранее. Кроме того, на 17,2 процента снизился финансовый объем оказанных орловцам почтовых и курьерских услуг, на 5,1 процента – услуг в телекоммуникационной сфере, на 2,1 процента – в коммунальной сфере.

Все остальные виды услуг пошли в рост по сравнению с прошлым годом, причем некоторые отрасли демонстрируют бурный рост. В качестве самого яркого примера можно привести спрос на электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий. Данная сфера включает в себя платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, а также пользование услугами облачных хранилищ данных. В первом квартале текущего года на такие услуги жители Орловской области потратили 8,4 миллиона рублей, что в 8,7 раза больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»