Подрядчика попросили держать в секрете данные о ремонте машин чиновников

Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности предусмотрело БУ ОО «Орловское автохозяйство».

Электронный аукцион на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Аппарата главы региона и правительства Орловской области выиграло ООО «Южный ветер».

На «Госзакупках» в проекте контракта 65 обслуживаемых машин. Самая возрастная — Мерседес-Бенц Спринтер-412D (1999 года выпуска), самая юная — TOYOTA CAMRY (2019 год). Список необходимых запчастей и расходников оценивается в 121 114 666 рублей 24 копейки. Отдельным приложением обозначена стоимость часа работ. Регулировка сцепления, ремонт коробки передач, замена деталей – все по 888 рублей 78 копеек.

Максимальное значение цены очередного контракта — 5 000 000 рублей. Услуги будут оказываться до 31 декабря 2023 года.

Примечательным в документе является пункт, что стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

«Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон».

По данным kartoteka.ru, ООО «Южный ветер» зарегистрировано в Орле на Новосильском шоссе. Учредитель — Бутусов Виктор Петрович. Компания уже не в первый раз получает подобные госконтракты.

ИА «Орелград»