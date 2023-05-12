«Спецавтобаза» делегировала покос травы индивидуальному предпринимателю

12.5.2023 | 12:50 ЖКХ, Новости

Подписанный контракт на содержание газонов Орла размещен 11 мая на сайте «Госзакупки».

Фото Сергея Трубицина

В запросе котировок было семь участников. Цена работ даже снижалась вдвое, однако победителем решили выбрать предпринимателя Леонова П.А. Цена контракта равна начальной – 2,99 млн рублей.

Услуги по скашиванию травы на газонах оказываются по заявкам МБУ «Спецавтобаза». Работа должна быть выполнена в течение четырех календарных дней, независимо от погодных условий. Разовый объем заявки составляет не менее 100 000 м2 и не более 250 000 м2, отмечено в контракте.

Непосредственно перед покосом следует произвести осмотр территории и убрать  посторонние предметы. Высота оставленной стерни должна быть до 5 сантиметров, равномерной без видимых перепадов. Косарь обязан следить за тем, чтобы в радиусе 15 метров от механизированных средств во время работы не находились животные, люди и проезжающий транспорт. Необходимо исключить засорение парковых дорог, тротуаров и проезжей части улиц травой. При оказании услуг следует полностью исключить повреждения существующих зеленых насаждений.

« … абсолютно недопустимо повреждение коры растений леской триммера, режущими частями косилок», — говорится в контракте.

Все нанесенные травмы подрядчик должен устранить за свой счет в течение трех дней.

Услуги не принимаются: если трава не скошена, а примята; трава скошена волнами или местами пропущена; высота остатков более 5 сантиметров; пропущены лопухи, поросль вокруг деревьев.

Окончание оказания услуг – по 30 июня 2023 года.

ИА «Орелград»

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