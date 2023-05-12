В Орле завышали цены на вывоз мусора с субботников?

Оглашены результаты проверки «мусорных расходов».

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась перед депутатами горсовета о работе, проделанной в 2022 году. В числе прочего были оглашены результаты проверки законности и эффективности использования МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2019-2021 гг.». Общий объем средств на эти цели составил 10,366 миллиона рублей. При изменении программы администрацией города Орла были необоснованно, по мнению КСП, снижены ожидаемые целевые индикаторы и показатели объемов работ по отдельным мероприятиям от 25 до 68 процентов, при этом объем финансирования программы увеличился почти на 50 процентов.

Что касается выявленных нарушений, то, например, неэффективное использование бюджетных средств аудиторы оценили в 442,4 тысячи рублей, из них: 226,1 тысячи рублей было потрачено на оплату услуг по удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) с субботников и санитарно-экологических месячников по завышенным ценам; 216,3 тысячи рублей составило искусственное дробление закупки во избежание конкурентных процедур. Всего в 2019-2021 годах в рамках проверенной программы МКУ «УКХ» было заключено 44 муниципальных контракта на общую сумму 10,823 миллиона рублей, большая часть которых (82,5 процента) была заключена с единственным поставщиком.

Всего были выявлены нарушения на сумму 5,367 миллиона рублей, что составляет 51,8 процента от общей суммы расходов, предусмотренных на реализацию программы. Так, неправомерное расходование средств бюджета города Орла было оценено в 4,884 миллиона рублей, из них 3,093 миллиона рублей было пущено на оплату услуг по ликвидации несанкционированных свалок. КСП сочло, что в нарушение требований федерального закона казенное учреждение неправомерно заключило контракты на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов не с региональным оператором (а это, напомним, компания «Зеленая Роща»), а с ИП Стерликовой и ООО «Эко-транс».

Также из отчета КСП следует, что в нарушение федерального закона МКУ «УКХ» неправомерно приняло неподтвержденные необходимыми документами работы — подписало акты приемки без указания адресов ликвидации несанкционированных свалок, объема отходов (количество было указано в условных единицах) — и оплатило указанные работы и услуги на общую сумму 3,093 миллиона рублей. Из них: 473,2 тысячи рублей пошло на оплату работ по вывозу ТКО при отсутствии документов, подтверждающих утилизацию; 27,9 тысячи — на оплату услуг по удалению мусора; 1,289 миллиона рублей — на оплату документально неподтвержденных работ.

ИА «Орелград»