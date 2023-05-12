В Орловской области выявили три случая клещевого боррелизоза

Они первые в этом году.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, на данный момент в медицинские учреждения обратились 285 жителей региона, укушенных клещами, в том числе 80 несовершеннолетних.

У троих пострадавших выявили боррелиоз – опасное заболевание нервной системы, которое переносят эти животные-паразиты. Все заболевшие являются взрослыми.

В минувшем году в Орловской области от клещей пострадали 2,1 тысячи человек, в том числе 712 детей. Однако это только официальная статистика – многие укушенные не обращаются к медикам, считая нападение клеща незначительным событием.

ИА «Орелград»