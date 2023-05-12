В орловской Знаменке отремонтируют пять улиц

Некоторые из них — уже в этом месяце.

Как рассказал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в соцсетях, планируется привести в порядок пять улиц – 50 лет Октября, Пионерскую, Юбилейную, переулки Пионерский и Торговый. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Их общая стоимость составит 33 миллиона рублей.

«Сейчас проводится укладка нижнего слоя основания из асфальтобетонной смеси. На этой неделе подрядчик приступит к укладке верхнего слоя основания по улице Пионерская и переулку Пионерский», — пояснил Жуков.

Работы на некоторых улицах должны завершиться до 1 июня.

Также в Знаменке приводят в порядок территорию на улице Гагарина в районе домов №5, 8, 8-А и 8-Б, но уже по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас здесь проводятся работы по общей планировке устанавливаются бордюрные камни.

ИА «Орелград»