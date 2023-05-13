Губернатор Орловской области поддержал создание теробороны

Андрей Клычков ответил на вопрос слушателя в ходе прямого эфира в соцсетях 12 мая.

«Я за, — однозначно высказался губернатор. — Я считаю, что это объединение нормальных патриотичных мужчин».

Глава региона сообщил, что направлял обращения в Министерство обороны, чтобы дали возможность пользоваться стрельбищами.

«Мужики собрались, прошли обучение по медицине, по тактике, по стрельбе. И дальше кто-то народным дружинником ходит. У нас не зона теробороны. Но поручение есть районам, чтобы формировали группы. Дай Бог, чтобы они не пригодились».

Напомним, орловцы не ждали команды от чиновников, чтобы начать подготовку. Еще в 2022 году занятия начали организовывать различные объединения, например Рокот-Орёл. Инструкторы, в том числе имеющий боевой опыт, проводит занятия по разным направлениям. Ознакомиться с их работой можно по ссылке.

ИА «Орелград»