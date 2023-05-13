Клычков обещал озеленение Комсомольской и осудил «маленького чиновника»

13.5.2023 | 10:33 Важное, ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе эфира в соцсетях 12 мая вернулся к острой теме.

ИА «Орелград»

Глава региона признал, что его завалили жалобами на уничтожение зеленых насаждений при ремонте улицы Комсомольской в Орле. Губернатор сказал, что возможна не просто компенсация (одно дерево за одно срубленное), а увеличение числа посадок. Варианты будут просчитываться, сообщил Клычков.

«Меня поразило несколько другое. Я давал поручение, чтобы город максимально информировал  людей. И увидел такой ответ: что по закону не обязаны согласовывать с жителями. По закону может быть и не обязаны. Если это не фейк, что такой ответ… Знаете, пишет маленький чиновник, ему, конечно, потом не идти на улицу, с людьми не разговаривать и не жить на этой улице. Так не должно быть. Все ваши планы, зачастую хорошие, если вы не рассказали жителям о них, почему такое решение принято, тогда такие последствия».

Глава региона подчеркнул, что это касается не только Орла, а абсолютно всех глав, абсолютно всех районов.

«Рассказываете о том, что вы делаете, что получат жители в итоге».

Также Андрей Клычков подчеркнул, что жизнь не останавливается, когда начинается ремонт улицы. Горожане продолжают передвигаться по объектам.

«Сделайте спуски для колясок, людей старшего возраста», — сказал Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что раз подрядчик сам не справляется с организацией пешеходного движения, «завтра посмотрю, что там вообще происходит».

Напомним, часть улицы Комсомольской в Орле за 336 млн рублей ремонтирует ООО «Монолитстрой». В перечне работ приведение в порядок 830 метров проезжей части, дороги-дублёра, организация велодорожек, замена остановочных павильонов, замена светильников на 201 опоре. Планировалась высадка по четной стороне улицы 267 новых взрослых деревьев.

ИА «Орелград»

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